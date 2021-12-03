РИАМО - 3 дек. Московское областное УФАС России посчитало действия МБУ «Управляющая компания «Протвино» нарушением закона о закупках, но не выдало обязательное предписание. Суд поддержал это решение, сообщила пресс-служба ведомства.

ООО «Профессиональные газовые системы» пожаловалось в подмосковное УФАС России на действия МБУ «Управляющая компания «Протвино». Учреждение нарушило закон о закупках, когда проводило запрос предложений на техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах.

Ведомство рассмотрело жалобу и признала поступившую жалобу обоснованной. Однако в то же время Московское областное УФАС России не выдало обязательное для исполнения предписание, так как на заседании комиссии было установлено, что управляющая компания уже заключила договор по итогам закупки.

Руководство общества не согласилось с принятым решением и обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования, отказал в их удовлетворении и подтвердил законность решения подмосковного УФАС России.