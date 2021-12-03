РИАМО - 3 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидера России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом состоятся в формате видеоконференции. Об этом сообщает Nation News.

«Это может быть и ближайшая неделя, и следующая. Нет согласованной даты», — уточнил Песков.

По его словам, сейчас озвучены разные предложения сторон по датам, но ни одна пока не утверждена.

В российском МИД ранее отмечали, что одной из главных тем разговора между Путиным и Байденом станет ситуация в Европе.

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