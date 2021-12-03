РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В микрорайоне Климовск Подольска начали работы по переносу рекламной стелы АЗС «НефтьМагистраль» на старом Симферопольском шоссе, сообщает теротдел администрации округа.
Конструкция закрывала часть полосы движения и затрудняла движение автомобилей.
Благодаря совместным усилиям администрации округа и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вопрос освобождения полосы движения от рекламной конструкции удалось сдвинуть с мертвой точки.
В четверг провели работы по переносу самой стелы, до 10 декабря планируют перенести отбойное ограждение.
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