РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В микрорайоне Климовск Подольска начали работы по переносу рекламной стелы АЗС «НефтьМагистраль» на старом Симферопольском шоссе, сообщает теротдел администрации округа.

Конструкция закрывала часть полосы движения и затрудняла движение автомобилей.

Благодаря совместным усилиям администрации округа и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вопрос освобождения полосы движения от рекламной конструкции удалось сдвинуть с мертвой точки.

В четверг провели работы по переносу самой стелы, до 10 декабря планируют перенести отбойное ограждение.

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