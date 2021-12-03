РИАМО - 3 дек. Водитель люксового внедорожника Cadillac Escalade расстрелял мужчину во время конфликта в центре столицы, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на 2-й Брестской улице. Предварительно, между 2 мужчинами произошел конфликт. Один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Сейчас полиция разыскивает Cadillac Escalade, на которой скрылся стрелок. В городе объявлен план «Перехват».

По данным РЕН ТВ, разыскиваемая иномарка принадлежит 43-летнему Дмитрию Махалову.

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