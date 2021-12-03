РИАМО - 3 дек. В районе Тропарево-Никулино началось строительство спортивного учебно-тренировочного комплекса для Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Двухэтажное здание возводится на Востряковском шоссе. Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2022 году», – сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, в составе учебно-тренировочного комплекса обустроят две ледовые площадки, тренажерные залы, хореографический зал для тренировок.

«Кроме того, в здании Академии оборудуют комнату отдыха, массажные кабинеты и медпункт, раздевалки с душевыми, административные и технические помещения. Запланировано открытие спортивного магазина и музея», – добавил Андрей Бочкарев.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, разрешение на строительство объекта уже выдано.

«Также для объекта будет составлен график проверок спортивного комплекса. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Мосгосстройнадзор установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – подчеркнул Игорь Войстратенко.

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