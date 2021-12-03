РИАМО - 3 дек. Мужчина 1970 года рождения был доставлен в Талдомскую ЦРБ с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
За совершенное преступление был задержан местный житель 1970 года рождения.
Он пояснил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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