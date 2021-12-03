РИАМО - 3 дек. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что основанием для медицинского отвода от вакцинации против Covid-19 может стать аллергия. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Также получить медотвод могут люди, заболевшие острыми инфекционными заболеваниями. Чтобы получить медицинский отвод, необходимо обратиться за помощью к лечащему врачу. Если человека беспокоят хронические заболевания, этим следует озаботиться заранее.

Вакцинация от коронавируса является самым эффективным способом защиты. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

Ранее Мурашко заявил, что волна коронавируса на территории России постепенно идет на спад, уровень заболеваемости падает.

С начала пандемии в России всего зарегистрировано 9 736 037 случаев Covid-19.

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