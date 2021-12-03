РИАМО - 3 дек. Вечером в пятницу загруженность дорог в Москве может вырасти до 9 баллов из 10 возможных, водителям рекомендовали перенести поездки на время после 20 часов или пересесть с личных авто на общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобильное движение в столице будет осложнено с середины дня. По прогнозам синоптиков, вечером ожидаются мокрый снег, ветер и гололедица.

Если поездка в пятницу вечером необходима, то стоит отложить ее на время после 20 часов – тогда дороги станут значительно свободнее.

Водителям также напомнили, что во время плохой погоды на дорогах стоит соблюдать особую осторожность – держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

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