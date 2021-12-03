РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В микрорайоне Южный городского округа Домодедово строители завершают монолитные работы на строящемся здании поликлиники для детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В строительстве задействовано более 90 рабочих и 7 единиц техники. Строители завершают бетонирование стен и плиты перекрытия четвертого этажа. Ведется подготовка к монтажу оконных блоков и устройству фасада. Работы ведутся с опережением графика», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Также продолжаются общестроительные работы, устройство пирога кровли и системы водоотведения.

Новая поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. В ней откроется дневной стационар, отделение неотложной помощи, женская консультация, а также детское и взрослое отделения. Прием будут вести как специалисты первичного звена, так и узкие врачи. Здесь будут созданы современные и комфортные условия для пребывания пациентов и работы врачей. Поликлинику оснастят необходимым медицинским оборудованием.

Общая площадь нового четырехэтажного здания медучреждения составит около 9,7 тыс. кв. м.

Завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году.