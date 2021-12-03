РИАМО - 3 дек. В Подмосковье на сегодняшний день различные меры поддержки получают 400 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мире международный день людей с ограниченными возможностями здоровья отмечается 3 декабря. Он призван привлечь внимание к защите прав инвалидов и продвигать равное соблюдение прав человека.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, из 400 тыс. инвалидов Подмосковья 27 тыс. – дети. Оказание помощи им является одним из главных направлений работы подмосковного парламента.

«В области сегодня создана целая система социальной поддержки: это и пособия, и предоставление льгот, и транспорт. Важная задача – это трудоустройство и социализация. Сегодня в области работают почти 50 тыс. инвалидов разных категорий», – заявил Брынцалов.

Инвалиды Подмосковья получают поддержку в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства. Их обеспечивают специальными телефонными аппаратами и бытовыми приборами, техническими средствами реабилитации или денежными выплатами на их покупку.

С начала 2021 года в Подмосковье 750 инвалидов получили выплаты на приобретение техсредств реабилитации на общую сумму более 12,5 млн рублей.

Также граждане с ограниченными возможностями здоровья получают компенсацию расходов на содержание и обслуживание собак-проводников, бесплатные санаторно-курортные путевки, различные компенсации и пенсию. В 2021 году родители детей-инвалидов стали получать компенсации расходов на проезд к санаторно-курортной организации.

В Подмосковье в 2021 году появилась соцуслуга по сопровождению граждан из учреждения соцобслуживания в больницу. Пожилых граждан и инвалидов, которые постоянно проживают в соцучреждениях, теперь до мест лечения сопровождают соцработники.

За 10 лет реализации программы «Доступная среда» число доступных для инвалидов объектов увеличилось до 5 446. На эти цели выделяется порядка 300 млн рублей.