РИАМО - 3 дек. В Москве более 100 социально ориентированных НКО получат гранты от городского правительства на общую сумму 400 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В мегаполисе подвели итоги конкурса грантов «Москва – добрый город», который проводился с 15 сентября по 30 ноября. Всего победу в нем одержали 102 НКО.

Гранты разделили на 3 категории: большие, средние и малые. Их направят на помощь нуждающимся горожанам. Всего поддержку получат порядка 12 тыс. москвичей в сложной жизненной ситуации.

«Для того, чтобы усовершенствовать процедуру конкурса грантов, мы провели большую работу. Увеличили минимальный размер суммы гранта вдвое — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Упростили организационные требования, сделали форму заявки более понятной и прозрачной, а также организовали круглосуточную горячую линию», — пояснила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, данные изменения позволили привлечь к участию в конкурсе на 15% больше НКО, чем в прошлом году.