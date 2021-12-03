РИАМО - 3 дек. В ходе подготовки к работе в зимний период в столице провели проверку почти 7,5 тысяч автобусов и электробусов, сообщил в пятницу журналистам руководитель службы эксплуатации автобусного транспорта ГУП «Мосгортранс» Станислав Измайлов.

«В рамках подготовки подвижного состава ГУП «Мосгортранс» провели большую работу по сезонному обслуживанию. <…> Подошли к зимнему периоду с общим парком инвентаря 7,5 тысяч единиц», - рассказал Измайлов.

По его словам, специалисты провели проверку 6,5 тысяч автобусов и 850 электробусов. Еще с лета большое внимание уделялось работе систем отопителей и пневмосистемы, следили за состоянием отопителей окон и дверей, чтобы пассажирам было комфортно совершать поездки, когда на улице наступят холода.

Измайлов добавил, что в ГУП «Мосгортранс» продолжают проводить дезинфекцию автобусов. Ее проводят по возвращении техники в парк, на конечной станции. Во время обеденного перерыва водителей сотрудники промывают все поверхности внутри салона, с которыми контактируют пассажиры, в том числе сидения и поручни.

Измайлов также отметил, что особое внимание уделяют подготовке так называемых молодых водителей, которые в первый раз работают в осенне-зимний период. Чтобы освоиться, они проходят комплекс дополнительных обучающих программ.

«Обеспечили все эксплуатационные филиалы противогололедным реагентом в достаточном количестве, проверили всю снегоуборочную коммунальную технику. Готовы к зиме на 100%», - подчеркнул Измайлов.

«Идея неплохая, исполнение подкачало»: москвичи об изменении автобусных маршрутов>>