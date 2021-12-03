РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» с целью выявления мест с опасной толщиной льда провели патрулирование акватории реки Пехорки, озер и прудов, расположенных в черте Балашихи, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

«Работники пожарно-спасательной службы проверяют толщину льда, огораживают опасные участки, выставляют предупреждающие транспаранты, раздают памятки о правилах поведения на водных объектах в зимнее время и проводят с жителями разъяснительные беседы», - сказал начальник Ногинского управления Александр Квашнев.

Он добавил, что спасатели настоятельно рекомендуют жителям не выходить на поверхность водоемов.

«Отрицательная температура в Подмосковье держится всего несколько дней, поэтому лед еще не успел окрепнуть. Безопасной считается толщина льда более 7 см, однако на обследованных водоемах она не превышает 2 см. Особое внимание в это время нужно уделять детям, которые из любопытства часто проверяют лед на прочность и скатываются с заснеженных склонов береговой линии», - заключил Квашнев.