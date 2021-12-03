РИАМО - 3 дек. С 12 декабря на участке Московской железной дороги между станциями Белорусская и Савеловская будет запущено реверсивное движение. Из-за данных изменений будет скорректирован график аэроэкспрессов в Шереметьево, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

На участке МЖД электропоезда будут курсировать по одному пути поочередно в обе стороны. Такие работы нужны для запуска движения на МЦД-4.

Часть аэроэкспрессов продолжит «сквозное» движение от Одинцова до Шереметьева, а некоторые составы будут отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. Так, аэроэкспрессы в аэропорт с Белорусского вокзала, а еще со станций Савеловская и Окружная каждые 30-40 минут, поезда из Одинцова и станций на участке до Белорусского вокзала – каждые 70 минут. Время в пути не изменится.

При этом график работы поездов, до Шереметьева и обратно будет увеличен: с Белорусского вокзала составы будут отправляться с 05:15 до 00:30, из аэропорта – с 04:43 до 00:03.

На Белорусском вокзале аэроэкспрессы с 12 декабря будут останавливаться на ближайшем к терминалу компании 12-м пути, который больше всего удобен для пассажиров с багажом.

«Вместе с коллегами из департамента транспорта, РЖД и ЦППК мы разработали наиболее оптимальный график движения аэроэкспрессов на период закрытия одного из участков пути с максимальным сохранением количества рейсов. Поэтому для пассажиров сохранится возможность добраться в аэропорт Шереметьево с удобством и без пробок», – отметил заместитель гендиректора – операционный директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

Часть аэроэкспрессов будет курсировать между Одинцово и Белорусским вокзалом в режиме МЦД, в аэропорт составы не проследует. Пассажирам рекомендовали перед поездкой изучить расписание поездов и заранее приезжать в терминалы компании.

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