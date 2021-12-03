РИАМО - 3 дек. Второй участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК) готов на 91%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас на участке ведутся отделочные работы в подземном пешеходном переходе. Также продолжаются дорожные работы по реконструкции улицы Новохохловская, ведется переустройство электрических сетей. Общая строительная готовность участка оценивается в 91%», – сказал Бочкарев.

Он напомнил, что в августе 2021 года на втором участке Юго-Восточной хорды состоялось открытие движения по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2, в рамках которого организовали три полосы движения в каждом направлении.

«Реализация участка в полном объеме с увязкой участка Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта запланирована в апреле 2023 года», – отметил заммэра.

Система скоростных хордовых магистралей, включающая строительство ЮВХ, – ключевой проект развития транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы столицы, снизив нагрузку на улично-дорожную сеть в центре столицы, на МКАД и ТТК.