РИАМО - 3 дек. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что в России волна заболеваемости коронавирусной инфекцией идет на спад, передает Nation News.

Пандемия постепенно покидает территорию страны. Показатели по заражению Covid-19 снижаются, а в будущем они уменьшатся еще сильнее, считает министр.

В России большинство случаев заболевания проходит без тяжелых последствий для организма и не требует госпитализации пациента. Лучшим средством профилактики заражения Covid-19 является вакцинация.

С начала пандемии в стране было выявлено 9 736 037 случаев коронавируса, скончались 278 857 Covid-пациентов, врачи вылечили 8 436 631 человека.

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