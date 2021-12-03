РИАМО - 3 дек. Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел участников массовой драки на улице Машкова в центре Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Массовая драка коммунальщиков произошла в центре столицы 2 декабря. По данным СМИ, в ней принимали участие уроженцы Киргизии и Узбекистана. В ходе конфликта использовались лопаты. Ссора между дворниками произошла из-за того, что одна бригада сбросила снег с крыши дома на очищенный другими рабочими двор.

«Вчера поступила информация о конфликте между гражданами на улице Машкова. Сотрудники полиции прибыли на место, пресекли противоправные действия и доставили их в территориальный отдел полиции», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

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