РИАМО - 3 дек. Лефортовский суд Москвы в пятницу заключил под стражу гражданина РФ Кирилла Суслова по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 29 января 2022 года», – сообщили в суде.

Личность мужчины или какие-либо данные о нем не установлены. Обстоятельства возбужденного в отношении него уголовного дела также неизвестны.

Ранее в ноябре суд продлил арест основателю компании Group-IB Илье Сачкову, обвиняемому в государственной измене, до 28 февраля.