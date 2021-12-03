РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. Сотрудники Госавтоинспекции и активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели профилактические беседы с водителями на автозаправочных станциях подмосковного Щелкова, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Водителей проинформировали о статистике аварийности с участием пешеходов, рассказали им о важности ношения световозвращающих элементов, особенно в темное время суток, а также напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима.

Особое внимание полицейские уделили правилам безопасного перехода проезжей части. Также сотрудники Госавтоинспекции раздали водителям транспортных средств тематические листовки.