РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. В Балашихе москвич украл у владелицы автомобиля иностранного производства зимние колеса, злоумышленника задержали, а имущество вернули владельцу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Она сообщила, что на станции Стройка неизвестные, используя домкрат и баллонный ключ, открутили передние и задние колеса в сборе с принадлежащей ей иномарки. Сумма ущерба составила более 120 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД МУ МВД на маршруте патрулирования была остановлена автомашина отечественного производства, в салоне которой обнаружены вышеуказанные колеса. Водитель автомашины — 40-летний житель Москвы, он дал признательные показания. Имущество возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.