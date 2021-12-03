РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В декабре в микрорайоне Климовск Подольска установят надувную горку и откроют прокат тюбингов для катания в парке «Дубрава», с 11 декабря там начнутся новогодние развлечения с артистами ДК, сообщил «РИАМО в Подольске» директор парка Михаил Панин.

В настоящее время продолжается украшение парка к новогодним праздникам, на днях начнут светиться в вечернее время световые фигуры. В том числе гномики, лошадь с оленем. Доделают подземную подсветку возле интерактивного памятника художнику Василию Поленову.

Скоро световыми гирляндами украсят три новые деревянные беседки в зоне тихого отдыха. Там можно будет встретиться и посидеть с друзьями, почитать книгу из нового шкафа для буккросинга.

Новая площадка для выгула собак и достраивающаяся спортивная зона будут открыты с 8:00 до 22:00 в то же время, что сам парк. На спортплощадке зимой можно будет поиграть в мини-футбол, баскетбол, для чего уже установили ворота и кольца. В вечернее время на собачьей площадке будет гореть 14 светильников, на спортивной - еще шесть.

С 11 декабря по субботам и воскресеньям с 12:00 в парке будут проходить интерактивные новогодние игры с детьми и раздачей подарков. Сотрудники ДК создадут новогоднее настроение жителям и гостям.

Гостей парка будут угощать бесплатным горячим чаем. Также можно будет возле надувной горки с прокатом за свои средства приобрести кофе, сладости и выпечку.

В парке проложат лыжню. Прорабатывают со специалистами вопрос создания катка.

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