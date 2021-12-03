РИАМО - 3 дек. Регистрация подмосковных индивидуальных предпринимателей для работы в области ветеринарии перешла на реестровую модель, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Ранее ИП Московской области требовалось получать свидетельство, чтобы подтвердить право на работу в области ветеринарии. Теперь достаточно, чтобы соответствующая запись появилась в электронном реестре.

«Это стало возможным благодаря цифровой трансформации сферы госуслуг Московской области: в онлайн переводится все больше сервисов, существующие услуги оптимизируются и становятся удобнее для жителей», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Чтобы внести запись в электронный реестр, на сайте госуслуг Московской области необходимо выбрать «Регистрацию специалистов в области ветеринарии». Обратиться за этой услугой могут ИП со средним или высшим ветеринарным образованием. Оказание бесплатной услуги занимает до 20 рабочих дней.

В результате получения услуги запись будет внесена в реестр специалистов в области ветеринарии, что станет подтверждением права на предпринимательскую деятельность и оказывать ветеринарные услуги. Ознакомиться с реестром могут все желающие, он опубликован на сайте Минсельхозпрода Подмосковья по ссылке http://rvs.msh.mosreg.ru. Там отражается дата регистрации, ФИО, сведения об образовании предпринимателя, его ОГРНИП, ИНН, место работы и виды деятельности.

Воспользоваться сервисом можно в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Хотя услуга предоставляется только в электронном виде, бумажный экземпляр можно распечатать в любом подмосковном МФЦ.