РИАМО – 3 дек. Региональный этап Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей завершился, его организовало министерство науки и высшего образования РФ при поддержке фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

Были выбраны 90 проектов и 220 молодых предпринимателей из 28 субъектов РФ. Им направили приглашения для участия в финальном этапе. 5-8 декабря лучшие команды вузов представят свои бизнес-проекты жюри и инвесторам в инновационном центре «Сколково».

На участие в региональном этапе подавали заявки свыше 2,5 тыс. человек. Всего среди участников 833 команды из 212 образовательных организаций. Больше всего вузов, которые участвуют в конкурсе, относятся к Центральному федеральному округу (67), Приволжскому (44), Северо-Западному (33), Сибирскому (25).

Порядка 1,3 тыс. студентов и аспирантов приняли участие в онлайн-предакселераторе. Самыми популярными направлениями проектов из финала конкурса стали цифровые технологии, экология и сельское хозяйство, медицина, транспорт и так далее.

«Особенность Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей в том, что нам удалось создать межвузовское пространство, в котором огромное количество студентов из разных регионов страны смогли получить одну из лучших акселерационных программ, а команды финалистов смогут рассчитывать еще и на поддержку от бизнеса, инвесторов и венчурных фондов», — сказал вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Он добавил, что фонд вместе с министерством науки и высшего образования РФ и другими институтами развития планируют продолжить работу с этими командами в 2022 году, чтобы помочь им перейти от этапа MVP к созданию продукта, востребованного на рынке, подать заявку на то, чтобы стать резидентом в региональном или университетском технопарке, или в «Сколкове».

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