РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. В подмосковном Щелкове установили специальные почтовые ящики, через которые можно отправить письмо с заветными пожеланиями Деду Морозу, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ящики установлены по следующим адресам: ТКЦ «Щелковский театр», ДК «Медвежьи Озера», ГДК «Заречный», СДК «Огуднево», ДК им. В.П. Чкалова, ДК «Загорянка», КСК «Мальцево», ГДК «Спутник», парк «Усадьба Фряново».

Кроме того, для жителей округа подготовлен ряд уличных новогодних мероприятий.

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