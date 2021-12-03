РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. Здоровая девочка по имени Николь появилась на свет в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) у женщины, которая привилась во время беременности от Covid-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Первый компонент вакцины Спутник V она поставила в 30 недель беременности, вторую - в 35 недель, а на 37 неделе сделала прививку от гриппа. Такое решение будущая мама приняла после консультации с врачом. Женщина родила на 40 неделе. На свет появилась здоровая девочка весом 3 190 г, ростом 52 см, оценка по шкале Апгар - 8/9.

По словам главного врача МОПЦ, главного внештатного акушера-гинеколога Московской области Ольги Серовой, врачи настоятельно советуют беременным прививаться как от от Covid-19, так и от гриппа. Болезнь во время беременности грозит серьезными негативными последствиями и для женщин, и для детей. В особой группе риска - беременные с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями легких и печени и другими хроническими болезнями.

«К сожалению, в последние годы одна из главных причин рождения недоношенных детей - COVID-19. Мы вынуждены экстренно родоразрешать беременных женщин с коронавирусом раньше срока, чтобы сохранить их жизни и жизни новорожденных. Поэтому призываю женщин прививаться при планировании беременности или на сроке после 22-х недель - это безопасно», - сказала Серова.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 или у участкового врача через портал Госуслуг. Кроме того, получить направление можно в женской консультации по месту жительства. Также выездные бригады проводят вакцинацию в перинатальных центрах. График можно уточнить у врача, который ведет беременность.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>