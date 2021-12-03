Как безопасно ездить зимой: советы для автомобилистов

Проверка аккумулятора
Перед наступлением холодов необходимо проверить уровень электролита и зарядить аккумулятор специальными зарядными устройствами.
«Проверьте автомобильную аккумуляторную батарею (АКБ) на предмет загрязнений и убедитесь, что клеммы не окислены. Из-за грязи плохо пропускается ток и усиливается саморазрядный процесс», – говорит технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.
Окисление на клеммах образует большее сопротивление, из-за чего АКБ не может полноценно заряжаться. Лучше всего в такой ситуации посетить автосервис, где специалисты смогут на специальном оборудовании проверить параметры тока в электросети. Если этого не сделать, появится большой риск испортить новую батарею или исправный старый аккумулятор.
Подбор моторного масла
Правильно подобранное моторное масло – еще одна составляющая зимней эксплуатации автомобиля. По словам Алексея Рузанова, большинство современных масел сейчас всесезонные, но при этом имеют разную вязкость. Она всегда указана на упаковке, например, 0W-30 или 10W-50. Первая цифра указывает на вязкость масла при отрицательной температуре. Чем она меньше, тем более жидким масло остается на морозе и тем легче будет запустить двигатель. Например, для Сибири зимой рекомендуется использовать масло с индексом 0W или 5W.
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Защита от запотевания
Чтобы избежать запотевания окон автомобиля зимой, эксперты советуют не включать режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой уличный воздух позволит избежать конденсации. Кроме того, нужно следить, чтобы снег в салон не попадал вместе с обувью. В противном случае образовавшаяся влага, испаряясь, усилит запотевание окон.
Очистка автомобиля от снега
Прежде чем начать поездку в зимний период, необходимо очистить автомобиль от снега, желательно без применения различного рода скребков – ими можно поцарапать стекла и покрытие кузова. При этом проблемой могут стать замерзшие из-за перепадов температуры замки: такое случается после попадания в цилиндры мокрого снега и влаги. Чтобы такого не происходило, директор по сервису «АВТОDOM Алтуфьево» Роман Тимашов советует использовать специальные полимерные смазки и воздержаться от мойки автомобиля на открытом воздухе.
Поливать замерзшую дверь кипятком, чтобы ее открыть, не стоит: перепады температур приведут к нарушению лакокрасочного покрытия, а если кипяток попадет на стекло, то на морозе оно может лопнуть. Также не нужно открывать опускное стекло, примерзшее к уплотнителю, если вдоль него образовался лед. Так можно сломать стеклоподъемник, или его моторчик может перегореть.
Важно учесть и то, что при передвижении по зимним дорогам под подкрылки забивается снег, способный быстро превратиться в лед, который при повороте колес может повредить накладки на бампере. Для предотвращения образования снежных наростов следует регулярно очищать нижнюю часть авто, к примеру, с помощью щеток. Также будет полезным чаще протирать головную оптику и задние фонари.
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Прогрев двигателя
Прогревать двигатель необходимо для того, чтобы сохранить ресурс мотора: ведь даже при положительной температуре техническим жидкостям и механизмам автомобиля требуется время для перехода в рабочее состояние.
Как отмечает Роман Тимашов, прогрев двигателя протекает неравномерно: сначала прогреваются клапаны, камера сгорания и охлаждающая жидкость, а только потом каталитический нейтрализатор и моторное масло. В целом, прогревать двигатель желательно три-четыре минуты.
«Если у вас автомобиль на механике, не следует заводить его с включенным сцеплением. Следует выжать педаль сцепления – это облегчит запуск двигателя – и после минуты работы двигателя плавно отпустить педаль», – советует Алексей Рузанов.
После завершения прогрева двигателя трогаться нужно аккуратно, а затем километр – полтора ехать с небольшой скоростью. При этом двигаться необходимо без ускорений и торможений, в идеале – по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков.
«В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке», – объясняет Алексей Рузанов.
Кроме того, осторожная езда на минимальных скоростях в течение примерно одного километра от начала движения позволит прогреться маслу в коробке передач, редукторах, жидкости в амортизаторах и смазке в ШРУСах и ступицах.
Движение по заснеженным дорогам
Двигаться зимой по городским улицам и заснеженным дорогам необходимо максимально аккуратно. К примеру, если автовладелец почувствовал, что авто едет по льду, ему необходимо снижать скорость, начинать тормозить заранее и более плавно входить в повороты.
«Если трасса заснежена, то на ней раскатывается колея. Глубокая колея угрожает равновесию автомобиля, поэтому при движении по ней нужно снизить скорость и максимально сконцентрироваться во избежание раскачивания или даже разворота авто», – говорит Роман Тимашов.
Эксперт также отмечает, что мокрый снег закрывает рисунок протектора шин – это, в свою очередь, снижает сцепление с дорогой. В таких ситуациях рекомендуется плавно уменьшать скорость во время движения.
Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев советует при езде по зимним дорогам помнить о том, что тормозной путь становится длиннее. Значит, необходимо более внимательно относиться к соблюдению скоростного режима и дистанции. При этом световой день, напротив, стал короче – водителям надо быть внимательнее к пешеходам, которых зачастую не видно в сумерках и ночью.
«Зимой стоит с осторожностью парковаться на обочинах трасс: ровная с виду обочина может быть слоем снега, закрывающим кювет. Такое нередко случается после работы грейдеров по уборке дорог», – предупреждает Виталий Архиреев.
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Отказ от поездок в морозы
Виталий Архиреев советует отказаться от поездок на личном транспорте при ухудшении погодных условий в зимнее время. Согласен с ним и Алексей Рузанов.
«Если мороз ниже тридцати градусов, в поездку отправляйтесь только при наличии на это весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный стресс для всего автомобиля. Поездка на такси обойдется вам дешевле», – говорит эксперт.
Поддержание уровня бензина
В зимнее время водителям не стоит заправляться на непроверенных заправках. От езды, когда бензина почти нет, также стоит воздержаться. По словам Алексея Рузанова, бензобак лучше всего держать как минимум наполовину заполненным – это позволит избежать проблем с конденсацией влаги с последующим ее замерзанием в топливопроводе.
«Дело в том, что вследствие перепадов температур и переходных погодных условий на стенках бензобака появляется конденсат. Чем больше бензина у вас в баке, тем меньше будет конденсата», – говорит собеседник РИАМО.
Ко всему прочему, полный бак поможет утяжелить машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.
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Грамотное место для парковки
Пожалуй, самый неочевидный из зимних советов автомобилистам – не ставить машину на стоянку рядом с мусорными баками. Грызунам, в первую очередь, крысам зимой становится нечего есть, а потому они могут погрызть проводку. Особенно с учетом того, что под капотом автомобиля куда теплее, чем на улице.
Особенности мойки
Эксперты советуют в зимнее время не использовать для мойки автомобиля слишком горячую воду – она оказывает разрушительное воздействие на лакокрасочное покрытие кузова. Разность температур вызывает микроскопические повреждения, незаметные для человеческого глаза, и через какое-то время они проявятся в виде очагов коррозии.
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