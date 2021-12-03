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Шпаргалки

Как безопасно ездить зимой: советы для автомобилистов

Как подготовить автомобиль к поездке и безопасно управлять им на заснеженных дорогах, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Проверка аккумулятора

© pixabay,StockSnap

Перед наступлением холодов необходимо проверить уровень электролита и зарядить аккумулятор специальными зарядными устройствами.

«Проверьте автомобильную аккумуляторную батарею (АКБ) на предмет загрязнений и убедитесь, что клеммы не окислены. Из-за грязи плохо пропускается ток и усиливается саморазрядный процесс», – говорит технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Окисление на клеммах образует большее сопротивление, из-за чего АКБ не может полноценно заряжаться. Лучше всего в такой ситуации посетить автосервис, где специалисты смогут на специальном оборудовании проверить параметры тока в электросети. Если этого не сделать, появится большой риск испортить новую батарею или исправный старый аккумулятор.

2

Подбор моторного масла

© pixabay,Skica911

Правильно подобранное моторное масло – еще одна составляющая зимней эксплуатации автомобиля. По словам Алексея Рузанова, большинство современных масел сейчас всесезонные, но при этом имеют разную вязкость. Она всегда указана на упаковке, например, 0W-30 или 10W-50. Первая цифра указывает на вязкость масла при отрицательной температуре. Чем она меньше, тем более жидким масло остается на морозе и тем легче будет запустить двигатель. Например, для Сибири зимой рекомендуется использовать масло с индексом 0W или 5W.

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3

Защита от запотевания

© pixabay,tookapic

Чтобы избежать запотевания окон автомобиля зимой, эксперты советуют не включать режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой уличный воздух позволит избежать конденсации. Кроме того, нужно следить, чтобы снег в салон не попадал вместе с обувью. В противном случае образовавшаяся влага, испаряясь, усилит запотевание окон.

4

Очистка автомобиля от снега

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Прежде чем начать поездку в зимний период, необходимо очистить автомобиль от снега, желательно без применения различного рода скребков – ими можно поцарапать стекла и покрытие кузова. При этом проблемой могут стать замерзшие из-за перепадов температуры замки: такое случается после попадания в цилиндры мокрого снега и влаги. Чтобы такого не происходило, директор по сервису «АВТОDOM Алтуфьево» Роман Тимашов советует использовать специальные полимерные смазки и воздержаться от мойки автомобиля на открытом воздухе.

Поливать замерзшую дверь кипятком, чтобы ее открыть, не стоит: перепады температур приведут к нарушению лакокрасочного покрытия, а если кипяток попадет на стекло, то на морозе оно может лопнуть. Также не нужно открывать опускное стекло, примерзшее к уплотнителю, если вдоль него образовался лед. Так можно сломать стеклоподъемник, или его моторчик может перегореть.

Важно учесть и то, что при передвижении по зимним дорогам под подкрылки забивается снег, способный быстро превратиться в лед, который при повороте колес может повредить накладки на бампере. Для предотвращения образования снежных наростов следует регулярно очищать нижнюю часть авто, к примеру, с помощью щеток. Также будет полезным чаще протирать головную оптику и задние фонари.

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5

Прогрев двигателя

© pixabay,k_jpg

Прогревать двигатель необходимо для того, чтобы сохранить ресурс мотора: ведь даже при положительной температуре техническим жидкостям и механизмам автомобиля требуется время для перехода в рабочее состояние.

Как отмечает Роман Тимашов, прогрев двигателя протекает неравномерно: сначала прогреваются клапаны, камера сгорания и охлаждающая жидкость, а только потом каталитический нейтрализатор и моторное масло. В целом, прогревать двигатель желательно три-четыре минуты.

«Если у вас автомобиль на механике, не следует заводить его с включенным сцеплением. Следует выжать педаль сцепления – это облегчит запуск двигателя – и после минуты работы двигателя плавно отпустить педаль», – советует Алексей Рузанов.

После завершения прогрева двигателя трогаться нужно аккуратно, а затем километр – полтора ехать с небольшой скоростью. При этом двигаться необходимо без ускорений и торможений, в идеале – по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков.

«В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке», – объясняет Алексей Рузанов.

Кроме того, осторожная езда на минимальных скоростях в течение примерно одного километра от начала движения позволит прогреться маслу в коробке передач, редукторах, жидкости в амортизаторах и смазке в ШРУСах и ступицах.

6

Движение по заснеженным дорогам

© pixabay,PublicDomainPictures

Двигаться зимой по городским улицам и заснеженным дорогам необходимо максимально аккуратно. К примеру, если автовладелец почувствовал, что авто едет по льду, ему необходимо снижать скорость, начинать тормозить заранее и более плавно входить в повороты.

«Если трасса заснежена, то на ней раскатывается колея. Глубокая колея угрожает равновесию автомобиля, поэтому при движении по ней нужно снизить скорость и максимально сконцентрироваться во избежание раскачивания или даже разворота авто», – говорит Роман Тимашов.

Эксперт также отмечает, что мокрый снег закрывает рисунок протектора шин – это, в свою очередь, снижает сцепление с дорогой. В таких ситуациях рекомендуется плавно уменьшать скорость во время движения.

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев советует при езде по зимним дорогам помнить о том, что тормозной путь становится длиннее. Значит, необходимо более внимательно относиться к соблюдению скоростного режима и дистанции. При этом световой день, напротив, стал короче – водителям надо быть внимательнее к пешеходам, которых зачастую не видно в сумерках и ночью.

«Зимой стоит с осторожностью парковаться на обочинах трасс: ровная с виду обочина может быть слоем снега, закрывающим кювет. Такое нередко случается после работы грейдеров по уборке дорог», – предупреждает Виталий Архиреев.

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7

Отказ от поездок в морозы

© pixabay,IlyaYurukin

Виталий Архиреев советует отказаться от поездок на личном транспорте при ухудшении погодных условий в зимнее время. Согласен с ним и Алексей Рузанов.

«Если мороз ниже тридцати градусов, в поездку отправляйтесь только при наличии на это весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный стресс для всего автомобиля. Поездка на такси обойдется вам дешевле», – говорит эксперт.

8

Поддержание уровня бензина

© pixabay,Skitterphoto

В зимнее время водителям не стоит заправляться на непроверенных заправках. От езды, когда бензина почти нет, также стоит воздержаться. По словам Алексея Рузанова, бензобак лучше всего держать как минимум наполовину заполненным – это позволит избежать проблем с конденсацией влаги с последующим ее замерзанием в топливопроводе.

«Дело в том, что вследствие перепадов температур и переходных погодных условий на стенках бензобака появляется конденсат. Чем больше бензина у вас в баке, тем меньше будет конденсата», – говорит собеседник РИАМО.

Ко всему прочему, полный бак поможет утяжелить машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.

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9

Грамотное место для парковки

© РИАМО,   Николай Корешков

Пожалуй, самый неочевидный из зимних советов автомобилистам – не ставить машину на стоянку рядом с мусорными баками. Грызунам, в первую очередь, крысам зимой становится нечего есть, а потому они могут погрызть проводку. Особенно с учетом того, что под капотом автомобиля куда теплее, чем на улице.

10

Особенности мойки

© РИАМО,   Александр Кожохин

Эксперты советуют в зимнее время не использовать для мойки автомобиля слишком горячую воду – она оказывает разрушительное воздействие на лакокрасочное покрытие кузова. Разность температур вызывает микроскопические повреждения, незаметные для человеческого глаза, и через какое-то время они проявятся в виде очагов коррозии.

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