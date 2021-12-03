Как безопасно ездить зимой: советы для автомобилистов

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Прогревать двигатель необходимо для того, чтобы сохранить ресурс мотора: ведь даже при положительной температуре техническим жидкостям и механизмам автомобиля требуется время для перехода в рабочее состояние.

Как отмечает Роман Тимашов, прогрев двигателя протекает неравномерно: сначала прогреваются клапаны, камера сгорания и охлаждающая жидкость, а только потом каталитический нейтрализатор и моторное масло. В целом, прогревать двигатель желательно три-четыре минуты.

«Если у вас автомобиль на механике, не следует заводить его с включенным сцеплением. Следует выжать педаль сцепления – это облегчит запуск двигателя – и после минуты работы двигателя плавно отпустить педаль», – советует Алексей Рузанов.

После завершения прогрева двигателя трогаться нужно аккуратно, а затем километр – полтора ехать с небольшой скоростью. При этом двигаться необходимо без ускорений и торможений, в идеале – по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков.

«В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке», – объясняет Алексей Рузанов.

Кроме того, осторожная езда на минимальных скоростях в течение примерно одного километра от начала движения позволит прогреться маслу в коробке передач, редукторах, жидкости в амортизаторах и смазке в ШРУСах и ступицах.