РИАМО - 3 дек. В Москве с начала года возвели почти 6,5 млн кв. м жилья, что превышает плановые показатели. При этом по итогам года планируется ввести рекордное по показателям число жилой недвижимости за последние полвека. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Несмотря на пандемию, на ряд объективных экономических факторов, строительная отрасль столицы не сбавляет темпы работы. Мы не просто досрочно выполнили план по вводу жилья в этом году, но и готовимся к рекордным показателям за последние более чем 50 лет», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за 11 месяцев текущего года в городе ввели в эксплуатацию почти 6,5 млн «квадратов» жилых площадей, что на 30% больше, чем рекорд 1965 года. Тогда в Москве сдали порядка 5 млн кв. м жилых площадей.

По словам заммэра, в Москве активно строится не только жилье и коммерческие объекты, но и социнфраструктура: уже введено 78 школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта.

«Хочу подчеркнуть, что год еще не закончен. В течение декабря мы введем в эксплуатацию еще ряд объектов различного назначения», – подчеркнул Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что в Москве с начала года построили и ввели в эксплуатацию свыше 12 млн кв. м различной недвижимости.