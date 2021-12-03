РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Полицейские Подольска провели акцию «Не дай себя обмануть!» для людей с ограниченными возможностями и предупредили о мошенниках, которые действуют с помощью IT-технологий и по телефону, сообщает пресс-служба УМВД России по Подольску.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с представителем уполномоченного по правам человека в Подольске Екатериной Поповой и некоммерческими организациями провели профилактическую акцию «Не дай себя обмануть!» для людей с ограниченными возможностями.

В ходе беседы полицейские рассказали участникам о наиболее распространенных способах мошенничества с использованием IT-технологий. Уделили внимание телефонному мошенничеству. Например, когда звонит якобы сотрудник банка, который информирует человека о попытке оформления на него третьим лицом кредита в онлайн-банке. Злоумышленник убеждает в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту денежные средства и перечислить их на резервный счет для мгновенного погашения кредита. Для подтверждения сказанной информации звонок поступает также якобы от сотрудника полиции, который подтверждает слова мошенника, звонившего ранее.

При поступлении подобных звонков граждан призвали незамедлительно прервать разговор и позвонить по телефону дежурной части или официальному номеру горячей линии банка.

В завершение беседы полицейские раздали профилактические памятки с информацией о способах мошенничества и мерах противодействия злоумышленникам.