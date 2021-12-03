РИАМО - 3 дек. Более 10 млн вызовов приняли и обработали операторы Системы-112 с начала этого года. Каждый день к ним поступает более 30 тыс. звонков, сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Большая часть обращений поступила по вызову скорой помощи – бригаду врачей просили выслать около 3,5 млн раз. Более 1 млн сообщений относятся к полиции и ГИБДД. Около 117 тыс. звонков было адресовано МЧС, остальные обращения пришлись на службу «Антитеррор», аварийную газовую и другие службы.

Целью развития Системы-112 Московской области является оказание помощи разным категориям граждан. Сейчас чтобы запросить помощь, можно позвонить по телефону, отправить СМС, воспользоваться мобильным приложением «112 МО» или программой Skype, а также с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в авто.

В реионе Система-112 работает с 1 июня 2015 года.

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