РИАМО - 3 дек. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержаны 6 рейсов, 4 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 9 рейсов, отменили 1. В Шереметьеве задержаны 4 рейса, 5 отменили.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживаются 3 рейса, отменен 1.

Информацию о задержке или отмене рейса до пассажиров доводят авиакомпании или сотрудники организаций, обслуживающих аэропорт, в самой авиагавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 минут и более.