РИАМО - 3 дек. Мужчину 1984 года рождения госпитализировали с травмами из квартиры в подмосковном Дмитрове, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел днем 2 декабря. Драка произошла во время совместного распития спиртных напитков.

Пострадавший зарегистрирован в Удмуртии. За совершенное преступления был задержан мужчина 1984 года рождения, который также зарегистрирован в Удмуртии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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