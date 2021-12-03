РИАМО - 3 дек. Мужчину 1984 года рождения госпитализировали с травмами из квартиры в подмосковном Дмитрове, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел днем 2 декабря. Драка произошла во время совместного распития спиртных напитков.
Пострадавший зарегистрирован в Удмуртии. За совершенное преступления был задержан мужчина 1984 года рождения, который также зарегистрирован в Удмуртии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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