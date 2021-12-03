РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В пятницу в Домодедове стартовала программа открытия зимнего сезона в парках округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

О программе рассказала заведующая культурно-массовым отделом парка «Елочки» Елизавета Агапова.

«В сквере у почтамта у нас будет танцевальный баттл, так как площадка молодежная. Там будут наши домодедовские коллективы. В парке «Городской лес» будет проходить мастер-класс по изготовлению кормушек. В парке «Константиновский» нас ждет веселая зажигательная игровая программа на тематику фильма «Чародеи», - сказала Агапова.

Она отметила, что каждый парк отражает советские фильмы. В детском сквере - это «Снежная королева», в сквере у почты - «Почтальон Печкин» и «Снеговик-почтовик». В парке «Городской лес» программа будет по мотивам сказок «Морозко» и «12 месяцев».

В 11:00 программа прошла в Детском сквере, в 12:00 начнется на площади у главпочтамта, в 13:00 - в парке «Городской лес», а в 14:00 - в Константиновском парке.

В 18:00 праздничная программа, которая завершится зажжением праздничной иллюминации, начнется в парке «Елочки».

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