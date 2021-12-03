РИАМО - 3 дек. Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, открытый для пассажиров в 2020 году, а также участок Некрасовской линии метро и ТПУ «Нижегородская» стали победителями международного конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Участок БКЛ с тремя станциями – «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» – был признан «лучшим реализованным проектом объекта транспортной инфраструктуры» в соответствующей номинации конкурса НОПРИЗ. Сейчас эти три станции временно функционируют в составе Некрасовской линии и будут интегрированы в БКЛ после ввода восточного и северо-восточного участков Большого кольца», – сказал Кравцов.

Он отметил, что строительство станции БКЛ «Электрозаводская» велось в сложных гидрогеологических условиях и потребовало специальных инженерных решений.

Одна из путевых стен станции украшена панно «Битва героев» работы художника Александра Рукавишникова. В облике «Лефортово» отражена история одноименного района Москвы. Архитектурно-художественное решение «Авиамоторной» основано на авиационной тематике.

Сейчас на «Авиамоторной» БКЛ продолжается возведение пересадки на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии метро. Также строительство пересадки ведется между станциями БКЛ «Электрозаводская» и Арбатско-Покровской линией метро.

Первое место в номинации «Лучший реализованный проект объекта транспортной инфраструктуры» с объектами БКЛ разделил участок Некрасовской линии метро – от станции «Юго-Восточная» до «Нижегородской». Третий проект – транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Нижегородская» – одержал победу как «лучший реализованный проект многофункционального комплекса».

«ТПУ «Нижегородская» обеспечит пересадку между разными видами транспорта: двумя линиями метро, Большой кольцевой и Некрасовской, а также МЦК, пригородными электричками, наземным городским транспортом. Он является самым крупным транспортно-пересадочным узлом не только Москвы, но и Европы, и одним из наиболее интересных с точки зрения архитектуры объектов транспортной инфраструктуры города», – пояснил Кравцов.

По его словам, все три объекта были также удостоены наград ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», проводимого столичным комплексом градостроительной политики и строительства.

Кравцов подчеркнул, что проекты инжинирингового холдинга неоднократно выходили в финал престижной премии в области недвижимости MIPIM Awards. Два объекта — парк «Зарядье» с концертным залом и Дворец гимнастики в Лужниках — стали ее лауреатами. В 2021 году в финал MIPIM Awards вышел проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».

В этом году на 24 номинации международного конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков подана почти тысяча заявок из всех федеральных округов России, а также из Великобритании, Польши, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Приднестровья и Узбекистана.

Конкурс НОПРИЗ на лучший проект проходит при поддержке Госдумы, Минстроя России, правительства Москвы, Российской академии наук и других научных организаций, вузов, а также профессиональных объединений.

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