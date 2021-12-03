РИАМО - 3 дек. Сотрудники ГИБДД задержали 26-летнего бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева после появления в интернете видео, на котором он грубо нарушал правила ПДД в Лефортовском тоннеле на машине Toyota Camry, сообщатся на официальном сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Сотрудники ГИБДД задержали Чоршанбиева на МКАД, после чего доставили нарушителя в отдел для разбирательств.
В отделе гонщик сказал, что не знает, как ролик попал в Сеть, однако отметил, что видео было снято несколько месяцев назад.
Молодого человека привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без права на это. У мужчины были права Республики Таджикистан, недействительные в России.
Чоршанбиев выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года.
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