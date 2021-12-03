РИАМО - 3 дек. С начала года в Москве возвели 78 социальных объектов различного назначения, включая поликлиники и учреждения культуры, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Комплексное развитие территорий – важная составляющая для сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. За 11 месяцев этого года совместными усилиями города и инвесторов построено 78 социальных объектов различной направленности на 615 тыс. кв. метров суммарно», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что за данный период в городе ввели в эксплуатацию 10 объектов здравоохранения, 17 спортивных объектов и 2 объекта для учреждений культуры.

Также построено 49 зданий для школ и детских садов. При этом по дошкольным учреждениям план перевыполнили на несколько объектов, подчеркнул Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что с начала года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 12 млн кв. метров различной недвижимости.

«В Москве продолжается ввод в эксплуатацию объектов различного назначения: на текущий момент с начала года построено уже более 12 млн «квадратов» недвижимости», – заявил чиновник.

Более 12 млн кв м недвижимости построили в Москве с начала года>>