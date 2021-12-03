РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. В подмосковном Королеве начали строительство детского сада на 250 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительство детского сада на 250 мест на улице Академика Легостаева получено разрешение. Детский сад будет построен по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

«Помещение детского сада рассчитано на 10 групп. Общая площадь здания 3,7 тыс. кв. м. Срок окончания строительства – 2023 год», - сказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

По его словам, при проектировании сада учтены все условия, необходимые для всестороннего развития и безопасности малышей. Просторные групповые и спальные помещения, спортзал, музыкальный зал, кабинет психолога, логопеда, медкабинет, класс детского творчества, компьютерный класс.

На территории будут обустроены игровые площадки с беседками и навесами для прогулок в любую погоду, а также спортплощадка. Благоустроенные газоны будут оформлены декоративными растениями.