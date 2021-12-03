РИАМО - 3 дек. Минцифры страны начало продлевать сроки действия сертификатов для людей, переболевших коронавирусом. Теперь на портале госуслуг этот документ переоформляется автоматически сроком на год. Об этом сообщает Nation News.

Для этого необходимо загрузить сертификат о перенесенном коронавирусе в свой личный профиль на госуслугах, после чего он в автоматическим режиме переоформит документ со сроком действия на 12 месяцев.

«Данная процедура завершится в ближайшие дни», — подчеркнули в ведомстве.

При этом никаких дополнительных данных вносить в профиль на госуслугах не нужно.

Еще Минздрав РФ готовит расширение списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Обновленный перечень может быть составлен уже к середине декабря.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>