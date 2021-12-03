РИАМО - 3 дек. В столице вылечились от коронавируса еще 3,6 тыс. человек, с начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 783 316 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За прошедшие сутки в столичные больницы были доставлены 815 человек с коронавирусом. На ИВЛ находится 571 заболевший.

В мегаполисе за сутки выявили 3304 случая Covid-19, скончались 95 пациентов. За все время пандемии в Москве выявили 1 956 583 случая заболевания, умерли 34 483 человека.

В общественных местах и пассажирском транспорте столицы из-за ситуации с инфекцией действует масочный режим. Также следует соблюдать социальную дистанцию.

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