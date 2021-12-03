РИАМО - 3 дек. В Московской области за прошедшие сутки выявили 1 813 случаев заболевания Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 594 862 случая заражения инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Защититься от заражения коронавирусом можно с помощью вакцинации. Она проводится бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

С 1 февраля в России планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест. QR-код подтверждает прохождение вакцинации от Covid-19, перенесенное заболевание или наличие медотвода от прививки. QR-коды также понадобятся при путешествиях на самолетах и поездах. При этом в России у авиапассажиров QR-коды могут начать проверять при регистрации на рейс, а не при покупке билетов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) медлит с одобрением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за бюрократических препятствий.

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