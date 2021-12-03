РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Щелкова на прошлой неделе поступил 5 731 звонок, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Почти 2 звонка в минуту — именно в таком темпе принимали обращения операторы ЕДДС Щелкова на прошлой неделе. Дежурные смены Центра гражданской защиты для оказания помощи в сложных ситуациях совершили 11 выездов.



Обратиться за помощью можно, позвонив на единый номер 112 со стационарных и мобильных телефонов, а также через мобильное приложение 112 Московской области.

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