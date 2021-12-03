РИАМО - 3 дек. В Москве за минувшие сутки скончались 95 пациентов с диагностированным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 34 483 заболевших, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе выявили 3304 новых случая заражения, с начала пандемии было выявлено 1 956 583 случая коронавируса.

Москвичам напомнили, что победить пандемию можно с помощью вакцинации. В России зарегистрировано несколько отечественных вакцин от данной инфекции.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) медлит с одобрением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за бюрократических препятствий.