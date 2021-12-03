РИАМО - 3 дек. В Московской области выздоровели после коронавируса еще 1858 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 527 263 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 1813 случаев Covid-19, умерли 54 человека с коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье выявили 594 862 случая инфицирования, умер 10 601 человек с Covid-19.

Жителей области призывают привиться от коронавируса. Вакцинация является единственным надежным способом защититься от заражения. Прививку делают бесплатно.

Минздрав России готовит расширение списка противопоказаний к прививке от инфекции. Сейчас, к примеру, прививки от коронавируса любыми препаратами противопоказаны людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, острыми респираторными инфекциями и обострениями хронических заболеваний.