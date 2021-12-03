РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В структурном подразделении №4 Подольской областной клинической больницы в деревне Федюково с марта привили препаратом «Спутник V» порядка 300 человек, прием жителей несмотря на косметический ремонт не прекращается, сообщает администрация округа.

В структурном подразделении №4 Подольской областной клинической больницы в деревне Федюково организована работа выездной бригады медиков для вакцинации населения от Covid-19. Прививка препаратом «Спутник V» проводится по предварительной записи в ежедневном режиме.

Выездная прививочная кампания проводится с соблюдением всех условий транспортировки и хранения вакцин. Бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и специальными фармацевтическими термоконтейнерами для хранения иммунобиологических препаратов без прерывания холодовой цепи. Содержание ампулы размораживается непосредственно перед применением.

Перед прививкой пациенты в обязательном порядке проходят первичный осмотр у врача-терапевта с измерением температуры и артериального давления, а после вакцинации в течение получаса находятся под наблюдением медицинского специалиста. Вакцинация в амбулатории началась с конца марта. С начала работы выездной бригады прививку сделали порядка 300 человек.

В настоящий момент выездная бригада медиков делает прививки желающим в кабинете вакцинопрофилактики в ежедневном режиме с 8:00 до 12:00 кроме выходных. По желанию пациентов составляются списки, заказывают препарат в стационарном пункте вакцинации в поселке Быково. Записаться можно по телефону или через врача-терапевта. При вакцинации соблюдают необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Медицинское учреждение оказывает первичную медико-профилактическую помощь порядка 3 тыс. жителей. В здании продолжается комплекс работ по косметическому ремонту, при этом прием больных в амбулатории не прекратили.

Ранее были незначительные перебои в работе пункта из-за болезни врача-терапевта, поэтому по вторникам и четвергам принимал выездной доктор. Если жители хотели привиться в другой день, то по договоренности им предоставляли автотранспорт до стационарного пункта в поселке Быково.

«В ходе проверочных мероприятий я пришел к выводу, что работа в учреждении организована правильно, жители получают необходимую медпомощь», - сказал заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

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