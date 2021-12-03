РИАМО - 3 дек. В условиях распространения в мире штамма «омикрон» коронавируса пациенту, который чувствует усталость, стоит сразу сдать ПЦР-тест, так как усталость является одним из симптомов заражения этим штаммом, сообщила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

При этом она отметила, что самостоятельно обычную усталость от симптома отличить не получится.

«К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше – искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания», — сказала Павлова в эфире радио Sputnik.

Она посоветовала при ощущениях выраженной усталости и слабости сразу сдавать тест на Covid-19 и обращаться за помощью.

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