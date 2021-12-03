РИАМО - 3 дек. Утренники и спектакли, приуроченные к Новому году, пройдут в детских садах и школах Москвы без родителей, сообщает РИА Новости.

Мамы и папы смогут увидеть выступления детей с помощью видеозаписи мероприятия или онлайн-трансляции. Такая мера связана с ситуацией по коронавирусу.

«Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей», – рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ситуация с коронавирусом стабилизируется. По его словам, уровень госпитализаций снизился на 6%.

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