РИАМО - 3 дек. За минувшие сутки на территории России скончались 1217 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии в стране умерли 278 857 человек с Covid-19, сообщает оперштаб.

В России вылечились от коронавируса еще 36 514 человек. С начала пандемии выздоровел после инфекции 8 436 631 человек.

Министерство здравоохранения РФ подготавливает расширение списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Обновленный перечень может быть составлен к середине декабря.

Список медотводов коррелируется со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Сейчас, по рекомендациям Минздрава, противопоказаниями для некоторых вакцин могут стать возраст старше 60 лет («КовиВак») и онкозаболевания («ЭпиВакКорона»).

Между тем россиянам советуют делать прививки от коронавируса. Это бесплатная процедура. Привиться можно в городских поликлиниках и выездных пунктах.

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