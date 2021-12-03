РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Руководители направлений в администрации подмосковного Красногорска проводят в пятницу прием граждан в ДК «Подмосковье», сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

По поручению руководителя округа Дмитрия Волкова в ДК «Подмосковье» в пятницу прием граждан ведут все профильные заместители, начальники управлений и территориальных отделов.

Прием граждан ведется согласно очередности, ожидается порядка 500 человек - это те, кто был записан к главе округа в разные годы, а также жители и инициативные группы, желающие задать вопрос или внести свои предложения в рамках текущей повестки.

«Я была записана к главе округа больше 3 лет назад, сегодня попала на прием к заместителю главы по земельно-имущественным вопросам. Меня внимательно выслушали и взяли на контроль мой вопрос. Очень приятно такое отношение к жителям», - поделилась Надежда Трубманова.