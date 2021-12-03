РИАМО - 3 дек. За минувшие сутки на территории 85 регионов России выявили 32 930 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране подтвердили 9 736 037 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) медлит с одобрением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за бюрократических препятствий.

При этом об эффективности российской вакцины рассказывается в авторитетных медицинских журналах мира.

Врачи советуют прививаться от коронавируса. Это не даст 100% гарантии от инфицирования, но вакцинированные переносят Covid-19 в легкой форме, либо не болеют вовсе.

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