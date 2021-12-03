РИАМО - 3 дек. За минувшие сутки в столице выявили 3304 новых случая коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зарегистрировано 1 956 583 случая заболевания, сообщает городской оперштаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация в столице по коронавирусу стабилизируется. Так, в городских больницах число Covid-пациентов уменьшилось на 6%.

Сделать прививку от коронавируса в мегаполисе можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в популярных общественных местах. Прививка делается бесплатно.

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