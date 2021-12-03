РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В амбулатории деревни Федюково Подольска в ходе косметического ремонта заменили плитку, дверные блоки, выполнили работы по покраске стен, ремонту санузлов, сообщает администрация округа.

Медучреждение оказывает первичную медико-профилактическую помощь порядка 3 тыс. жителям. В здании продолжается комплекс работ по косметическому ремонту. Прием больных в амбулатории не прекращали.

В медучреждении заменили плитку, дверные блоки, выполнили работы по покраске стен, ремонту санузлов, а также внедрили современные технологии для улучшения качества обслуживания жителей округа.

«Вопросы вакцинации и хода работ по ремонту медицинского учреждения находятся на особом контроле администрации округа. По ходу строительных работ остается ряд замечаний, которые оперативно устраняются подрядчиком. Контракт на выполнение ремонтных работ был заключен на сумму 2,4 млн рублей», - сказал заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Для жителей оборудовали прививочный кабинет и зону ожидания. Для проведения кампании по вакцинации разместили вешалки для верхней одежды, скамейки для отдыха и наблюдения после прививки.

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